  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

Sidecar Health Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in United States u Sidecar Health ukupno iznosi $160K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Sidecar Health. Zadnje ažuriranje: 9/22/2025

Medijan paketa
company icon
Sidecar Health
Software Engineer
hidden
Ukupno godišnje
$160K
Razina
hidden
Osnovna plaća
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$20K
Godine u tvrtki
2-4 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Sidecar Health?

$160K

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Plaće za stažiranje

Doprinesi

