Imenik tvrtki
Showpass
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Showpass Plaće

Plaće u Showpass kreću se od $60,683 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $72,421 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Showpass. Zadnje ažuriranje: 9/19/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Korisnička Podrška
$63.7K
Dizajner Proizvoda
$60.7K
Softverski Inženjer
$72.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Showpass je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $72,421. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Showpass je $63,665.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Showpass

Povezane tvrtke

  • Pinterest
  • Facebook
  • Dropbox
  • Tesla
  • Intuit
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi