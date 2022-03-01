Imenik tvrtki
Shopmonkey
Shopmonkey Plaće

Plaće u Shopmonkey kreću se od $120,600 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $299,088 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Shopmonkey. Zadnje ažuriranje: 9/19/2025

$160K

Poslovne Operacije
$176K
Dizajner Proizvoda
$121K
Prodaja
$141K

Softverski Inženjer
$145K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$299K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Shopmonkey je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $299,088. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Shopmonkey je $145,270.

