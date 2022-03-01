Shopmonkey Plaće

Plaće u Shopmonkey kreću se od $120,600 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $299,088 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Shopmonkey . Zadnje ažuriranje: 9/19/2025