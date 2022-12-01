Imenik tvrtki
SHOPLINE
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

SHOPLINE Plaće

Plaće u SHOPLINE kreću se od $34,049 ukupne godišnje naknade za Menadžer Proizvoda na donjoj strani do $294,634 za Dizajner Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika SHOPLINE. Zadnje ažuriranje: 9/19/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Median $41.2K
Dizajner Proizvoda
$295K
Menadžer Proizvoda
$34K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Die bestbezahlte Position bei SHOPLINE ist Dizajner Proizvoda at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $294,634. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei SHOPLINE beträgt $41,190.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za SHOPLINE

Povezane tvrtke

  • SoFi
  • Google
  • Spotify
  • DoorDash
  • Roblox
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi