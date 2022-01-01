Imenik tvrtki
Shopify
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Shopify Plaće

Plaće u Shopify kreću se od $40,655 ukupne godišnje naknade za Korisnička Podrška na donjoj strani do $367,054 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Shopify. Zadnje ažuriranje: 9/19/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
L4 $74.8K
L5 $107K
L6 $151K
L7 $239K
L8 $312K

Mobilni Softverski Inženjer

Frontend Softverski Inženjer

Inženjer Mašinskog Učenja

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Inženjer Podataka

Produkcijski Softverski Inženjer

Znanstvenik Podataka
L4 $86.9K
L5 $116K
L6 $147K
L7 $220K
Menadžer Proizvoda
L4 $85.8K
L5 $115K
L6 $166K
L7 $197K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Dizajner Proizvoda
L4 $106K
L5 $104K
L6 $150K
L7 $201K

UX Dizajner

Marketing
L5 $78.6K
L6 $109K
L7 $158K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
L7 $264K
L8 $367K
Korisnička Podrška
L4 $40.7K
L5 $47.7K
Menadžer Znanosti o Podacima
L7 $221K
L8 $279K
Financijski Analitičar
L5 $90.4K
L6 $121K
Poslovni Analitičar
Median $97.9K
Prodajni Inženjer
Median $151K
Poslovne Operacije
Median $350K
Marketing Operacije
Median $102K
Regrutač
Median $130K
Arhitekt Rješenja
Median $105K

Arhitekt Podataka

Arhitekt Sigurnosti Oblaka

Menadžer Poslovnih Operacija
Median $106K
Ljudski Resursi
Median $90K
Prodaja
Median $87.4K
Menadžer Tehničkih Programa
Median $276K
Tehnički Pisac
Median $66.7K
Poslovni Razvoj
Median $326K
Menadžer Dizajna Proizvoda
Median $315K
Menadžer Programa
Median $150K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
Median $109K
Računovođa
$89.6K
Administrativni Asistent
$41K
Šef Stožera
$109K
Copywriter
$52.6K
Analitičar Podataka
$164K
Grafički Dizajner
$149K
IT Tehnolog
$104K
Menadžment Konzultant
$241K
Menadžer Projekta
$69.6K
UX Istraživač
Median $100K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


Raspored Stjecanja

33%

GOD 1

33%

GOD 2

33%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Shopify, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33% stječe se u 1st-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stječe se u 2nd-GOD (8.25% tromjesečno)

  • 33% stječe se u 3rd-GOD (8.25% tromjesečno)

100%

GOD 1

Tip Dionica
RSU

U Shopify, RSUs podliježu 1-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 100% stječe se u 1st-GOD (100.00% godišnje)

33%

GOD 1

33%

GOD 2

33%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Shopify, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33% stječe se u 1st-GOD (8.25% tromjesečno)

  • 33% stječe se u 2nd-GOD (8.25% tromjesečno)

  • 33% stječe se u 3rd-GOD (8.25% tromjesečno)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posjetite Levels.fyi zajednicu za komunikaciju s djelatnicima različitih tvrtki, savjete za karijeru i još mnogo toga.

Posjetite sada!

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Shopify je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the L8 level s godišnjom ukupnom naknadom od $367,054. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Shopify je $115,356.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Shopify

Povezane tvrtke

  • HPE
  • Synopsys
  • AMD
  • Guidewire Software
  • BigCommerce
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi