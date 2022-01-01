Imenik tvrtki
Shopee Plaće

Plaće u Shopee kreću se od $13,594 ukupne godišnje naknade za Poslovni Razvoj na donjoj strani do $231,746 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Shopee. Zadnje ažuriranje: 9/19/2025

$160K

Softverski Inženjer
Software Engineer $72.2K
Senior Software Engineer $120K
Expert Software Engineer $167K
Senior Expert Software Engineer $232K

Frontend Softverski Inženjer

Inženjer Mašinskog Učenja

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Inženjer Podataka

Produkcijski Softverski Inženjer

Inženjer Pouzdanosti Stranice

AI Inženjer

Menadžer Proizvoda
Median $74.9K
Analitičar Podataka
Median $57K

Poslovni Analitičar
Median $75.8K
Poslovni Razvoj
Median $13.6K
Znanstvenik Podataka
Median $91.2K
Dizajner Proizvoda
Median $49.1K
Menadžer Tehničkih Programa
Median $74.8K

Tehnički Project Menadžer

Ljudski Resursi
Median $54.8K
Financijski Analitičar
Median $60K
Marketing
Median $44.5K
Menadžer Projekta
Median $38.7K
Regrutač
Median $70.3K
Analyst
Median $43.3K
Računovođa
$49.8K
Poslovne Operacije
$46.9K
Menadžer Poslovnih Operacija
$44.7K
Geološki Inženjer
$174K
Grafički Dizajner
$71.2K
IT Tehnolog
$44.2K
Pravni
$98K
Prodaja
$41.3K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$225K
UX Istraživač
$102K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Shopee, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Shopee je Softverski Inženjer at the Senior Expert Software Engineer level s godišnjom ukupnom naknadom od $231,746. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Shopee je $70,340.

Ostali resursi