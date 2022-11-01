ShopBack Plaće

Imenik tvrtki
Plaće u ShopBack kreću se od $15,900 ukupne godišnje naknade za UX Istraživač na donjoj strani do $388,746 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika ShopBack. Zadnje ažuriranje: 9/19/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $54.4K
Menadžer Proizvoda
Median $120K
Poslovni Analitičar
$44.3K

Poslovni Razvoj
$50.7K
Marketing
$49K
Dizajner Proizvoda
$74.4K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$389K
UX Istraživač
$15.9K
Raspored Stjecanja

5%

GOD 1

25%

GOD 2

70%

GOD 3

U ShopBack, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 5% stječe se u 1st-GOD (5.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 70% stječe se u 3rd-GOD (70.00% godišnje)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u ShopBack je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $388,746. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ShopBack je $52,503.

