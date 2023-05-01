Shop-Ware Plaće

Plaće u Shop-Ware kreću se od $93,253 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $139,300 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Shop-Ware . Zadnje ažuriranje: 9/19/2025