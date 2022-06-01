Imenik tvrtki
SHL
SHL Plaće

Plaće u SHL kreću se od $17,555 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer in India na donjoj strani do $248,750 za Marketing in United States na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika SHL. Zadnje ažuriranje: 9/19/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $17.6K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $60.7K
Marketing
$249K

Menadžer Proizvoda
$47.7K
Prodaja
$42.3K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u SHL je Marketing at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $248,750. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u SHL je $47,739.

