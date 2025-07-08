Imenik tvrtki
Shipwire, a CEVA Logistics Company
Shipwire, a CEVA Logistics Company Plaće

Medijan plaće u Shipwire, a CEVA Logistics Company je $223,875 za Menadžer Softverskog Inženjerstva . Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Shipwire, a CEVA Logistics Company. Zadnje ažuriranje: 11/30/2025

Menadžer Softverskog Inženjerstva
$224K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Shipwire, a CEVA Logistics Company je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $223,875. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Shipwire, a CEVA Logistics Company je $223,875.

