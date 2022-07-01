Imenik tvrtki
Shipwell
Shipwell Plaće

Plaće u Shipwell kreću se od $96,900 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $201,000 za Menadžer Znanosti o Podacima na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Shipwell. Zadnje ažuriranje: 9/19/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $115K

Backend Softverski Inženjer

Uspjeh Korisnika
$102K
Menadžer Znanosti o Podacima
$201K

Dizajner Proizvoda
$96.9K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$161K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Shipwell je Menadžer Znanosti o Podacima at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $201,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Shipwell je $115,000.

