Shipt Plaće

Plaće u Shipt kreću se od $41,078 ukupne godišnje naknade za Korisnička Podrška na donjoj strani do $362,875 za Znanstvenik Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Shipt. Zadnje ažuriranje: 9/18/2025

$160K

Softverski Inženjer
L2 $105K
L3 $105K
L4 $169K
L5 $257K
L6 $279K

Backend Softverski Inženjer

Znanstvenik Podataka
L3 $153K
L4 $206K
L5 $363K
Menadžer Proizvoda
Median $147K

Dizajner Proizvoda
Median $110K

UX Dizajner

Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $195K
Računovođa
$128K
Poslovni Analitičar
$76.9K
Korisnička Podrška
$41.1K
IT Tehnolog
Median $88.2K
Menadžer Dizajna Proizvoda
$201K
Menadžer Programa
$167K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
Median $170K
Arhitekt Rješenja
$99.1K
Menadžer Tehničkih Programa
$121K
UX Istraživač
$162K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Shipt je Znanstvenik Podataka at the L5 level s godišnjom ukupnom naknadom od $362,875. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Shipt je $152,898.

