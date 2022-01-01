Shipsy Plaće

Plaće u Shipsy kreću se od $16,858 ukupne godišnje naknade za Korisnička Podrška na donjoj strani do $24,178 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Shipsy . Zadnje ažuriranje: 9/18/2025