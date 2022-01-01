Imenik tvrtki
Shipsy
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Shipsy Plaće

Plaće u Shipsy kreću se od $16,858 ukupne godišnje naknade za Korisnička Podrška na donjoj strani do $24,178 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Shipsy. Zadnje ažuriranje: 9/18/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Median $24.2K
Korisnička Podrška
$16.9K
Menadžer Proizvoda
$22.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Shipsy je Softverski Inženjer s godišnjom ukupnom naknadom od $24,178. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Shipsy je $22,163.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Shipsy

Povezane tvrtke

  • Razorpay
  • ClearTax
  • Tata Elxsi
  • SLK
  • People Tech Group
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi