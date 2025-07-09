Imenik tvrtki
Shiprocket
Shiprocket Plaće

Plaće u Shiprocket kreću se od $6,676 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $65,083 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Shiprocket. Zadnje ažuriranje: 9/18/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $21K

Backend Softverski Inženjer

Menadžer Proizvoda
Median $29.9K
Ljudski Resursi
$45.5K

Dizajner Proizvoda
$6.7K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$65.1K
ČPP

