Shiprocket Plaće

Plaće u Shiprocket kreću se od $6,676 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $65,083 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Shiprocket . Zadnje ažuriranje: 9/18/2025