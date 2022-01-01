Imenik tvrtki
Shippo
Shippo Plaće

Plaće u Shippo kreću se od $94,525 ukupne godišnje naknade za Regrutač na donjoj strani do $326,360 za Poslovne Operacije na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Shippo. Zadnje ažuriranje: 9/18/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $180K

Backend Softverski Inženjer

Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $220K
Poslovne Operacije
$326K

Menadžer Poslovnih Operacija
$198K
Pravni
$171K
Dizajner Proizvoda
$196K
Menadžer Proizvoda
$196K
Regrutač
$94.5K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Shippo, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Shippo je Poslovne Operacije at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $326,360. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Shippo je $196,015.

