Shift5 Plaće

Plaće u Shift5 kreću se od $175,272 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $335,921 za Prodaja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Shift5 . Zadnje ažuriranje: 11/29/2025