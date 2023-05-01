Imenik tvrtki
Shift Paradigm
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Shift Paradigm Plaće

Medijan plaće u Shift Paradigm je $185,070 za Arhitekt Rješenja . Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Shift Paradigm. Zadnje ažuriranje: 11/29/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Arhitekt Rješenja
$185K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Shift Paradigm je Arhitekt Rješenja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $185,070. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Shift Paradigm je $185,070.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Shift Paradigm

Povezane tvrtke

  • Coinbase
  • Square
  • Google
  • Flipkart
  • Lyft
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/shift-paradigm/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.