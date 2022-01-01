Imenik tvrtki
Shield AI
Shield AI Plaće

Plaće u Shield AI kreću se od $100,000 ukupne godišnje naknade za Hardverski Inženjer na donjoj strani do $391,950 za Menadžer Poslovnih Operacija na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Shield AI. Zadnje ažuriranje: 10/14/2025

$160K

Softverski Inženjer
Software Engineer I $108K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $165K
Staff Software Engineer $272K
Hardverski Inženjer
Median $100K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $289K

Zrakoplovni Inženjer
$166K
Menadžer Poslovnih Operacija
$392K
Poslovni Razvoj
$130K
Znanstvenik Podataka
$382K
Strojarki Inženjer
$105K
Menadžer Proizvoda
$182K
Regrutač
$161K
Menadžer Tehničkih Programa
$182K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Shield AI, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Shield AI je Menadžer Poslovnih Operacija at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $391,950. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Shield AI je $165,408.

