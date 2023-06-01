Imenik tvrtki
Shibumi
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Shibumi Plaće

Plaće u Shibumi kreću se od $85,425 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $298,500 za Prodaja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Shibumi. Zadnje ažuriranje: 11/29/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Prodaja
$299K
Softverski Inženjer
$85.4K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Shibumi je Prodaja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $298,500. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Shibumi je $191,963.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Shibumi

Povezane tvrtke

  • Google
  • Intuit
  • SoFi
  • Microsoft
  • Snap
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/shibumi/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.