Shettyinfra Services
    • O nama

    Shetty Infra is a certified Technical Utility Management firm focused on delivering innovative management solutions and service enhancements to help organizations improve efficiency and reduce costs.

    shettyinfra.com
    Web stranica
    60
    Broj zaposlenika
    $10M-$50M
    Procijenjeni prihod
    Sjedište

