Prosječna Poslovni Analitičar ukupna naknada in United States u ServiceTitan kreće se od $118K do $161K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ServiceTitan. Zadnje ažuriranje: 9/29/2025
Prosječna Ukupna Naknada
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U ServiceTitan, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)