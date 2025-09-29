Menadžer Softverskog Inženjerstva naknada in India u ServiceNow kreće se od ₹8.93M year za M3 do ₹15.23M year za M5. Medijan year paketa naknade in India ukupno iznosi ₹9.92M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ServiceNow. Zadnje ažuriranje: 9/29/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
M2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
M3
₹8.93M
₹5.02M
₹3.3M
₹606K
M4
₹11.08M
₹6.73M
₹3.18M
₹1.17M
M5
₹15.23M
₹7.91M
₹6.28M
₹1.04M
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
Nema pronađenih plaća
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U ServiceNow, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
