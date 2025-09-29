Imenik tvrtki
ServiceNow
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Regrutač

  • Sve Regrutač plaće

ServiceNow Regrutač Plaće

Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ServiceNow. Zadnje ažuriranje: 9/29/2025

Prosječna Ukupna Naknada

₹1.9M - ₹2.2M
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
₹1.75M₹1.9M₹2.2M₹2.45M
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 1 više Regrutač prijava u ServiceNow za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća

₹13.95M

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.


Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U ServiceNow, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U ServiceNow, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U ServiceNow, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Regrutač ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Regrutač tại ServiceNow in India có tổng thu nhập hàng năm là ₹2,451,171. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại ServiceNow cho vị trí Regrutač in India là ₹1,750,836.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za ServiceNow

Povezane tvrtke

  • Medallia
  • FICO
  • Equinix
  • Cyngn
  • Microsoft
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi