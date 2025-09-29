Imenik tvrtki
Service NSW
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

Service NSW Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Australia u Service NSW ukupno iznosi A$135K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Service NSW. Zadnje ažuriranje: 9/29/2025

Medijan paketa
company icon
Service NSW
Software Engineer
Sydney, NS, Australia
Ukupno godišnje
A$135K
Razina
Senior
Osnovna plaća
A$135K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
10 Godine
A$249K

