Servian
  • Plaće
  • Arhitekt Rješenja

  • Sve Arhitekt Rješenja plaće

Servian Arhitekt Rješenja Plaće

Medijan Arhitekt Rješenja paketa naknade in Australia u Servian ukupno iznosi A$156K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Servian. Zadnje ažuriranje: 9/29/2025

Medijan paketa
company icon
Servian
Senior Consultant
Melbourne, VI, Australia
Ukupno godišnje
A$156K
Razina
L3
Osnovna plaća
A$156K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
11 Godine
Koji su karijerni nivoi u Servian?

A$249K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Arhitekt Rješenja u Servian in Australia ima godišnju ukupnu naknadu od A$220,929. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Servian za ulogu Arhitekt Rješenja in Australia je A$155,700.

