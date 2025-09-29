Imenik tvrtki
Serco
Serco Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in United States u Serco ukupno iznosi $140K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Serco. Zadnje ažuriranje: 9/29/2025

Medijan paketa
company icon
Serco
Software Engineer III
Herndon, VA
Ukupno godišnje
$140K
Razina
-
Osnovna plaća
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
17 Godine
Koji su karijerni nivoi u Serco?

$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Plaće za stažiranje

ČPP

The highest paying salary package reported for a Softverski Inženjer at Serco in United States sits at a yearly total compensation of $150,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Serco for the Softverski Inženjer role in United States is $140,000.

