Prosječna Prodaja ukupna naknada in India u Sendbird kreće se od ₹5.73M do ₹8.17M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Sendbird. Zadnje ažuriranje: 11/4/2025

Prosječna Ukupna Naknada

₹6.56M - ₹7.68M
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
₹5.73M₹6.56M₹7.68M₹8.17M
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Sendbird, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Prodaja u Sendbird in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹8,168,741. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Sendbird za ulogu Prodaja in India je ₹5,725,100.

