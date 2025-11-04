Imenik tvrtki
Sendbird
Sendbird Informatičar (IT) Plaće

Prosječna Informatičar (IT) ukupna naknada u Sendbird kreće se od ₩41.81M do ₩57.06M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Sendbird. Zadnje ažuriranje: 11/4/2025

Prosječna Ukupna Naknada

₩44.77M - ₩54.11M
Korea, South
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
₩41.81M₩44.77M₩54.11M₩57.06M
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Sendbird, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Informatičar (IT) u Sendbird ima godišnju ukupnu naknadu od ₩57,063,840. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Sendbird za ulogu Informatičar (IT) je ₩41,814,021.

