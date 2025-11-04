Imenik tvrtki
Senao Networks
Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Taiwan u Senao Networks ukupno iznosi NT$794K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Senao Networks. Zadnje ažuriranje: 11/4/2025

Medijan paketa
company icon
Senao Networks
Software Engineer
Taoyuan, TA, Taiwan
Ukupno godišnje
NT$794K
Razina
hidden
Osnovna plaća
NT$794K
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Godine u tvrtki
0-1 Godine
Godine iskustva
2-4 Godine
Najnoviji podnesci plata
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Senao Networks in Taiwan ima godišnju ukupnu naknadu od NT$1,416,754. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Senao Networks za ulogu Softverski Inženjer in Taiwan je NT$793,903.

