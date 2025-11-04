Imenik tvrtki
Semtech
  • Plaće
  • Hardverski Inženjer

  • Sve Hardverski Inženjer plaće

Semtech Hardverski Inženjer Plaće

Medijan Hardverski Inženjer paketa naknade in Canada u Semtech ukupno iznosi CA$155K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Semtech. Zadnje ažuriranje: 11/4/2025

Medijan paketa
company icon
Semtech
Hardware Engineer
Toronto, ON, Canada
Ukupno godišnje
CA$155K
Razina
Senir Staff
Osnovna plaća
CA$112K
Stock (/yr)
CA$20.9K
Bonus
CA$22.3K
Godine u tvrtki
7 Godine
Godine iskustva
8 Godine
Koji su karijerni nivoi u Semtech?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Najnoviji podnesci plata
Doprinesi

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Hardverski Inženjer u Semtech in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$171,575. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Semtech za ulogu Hardverski Inženjer in Canada je CA$111,382.

