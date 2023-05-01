Imenik tvrtki
Semtech
Semtech Plaće

Plaće u Semtech kreću se od $47,854 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $110,948 za Hardverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Semtech. Zadnje ažuriranje: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Softverski Inženjer
Median $47.9K
Hardverski Inženjer
Median $111K
Dizajner Proizvoda
$103K

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Semtech je Hardverski Inženjer s godišnjom ukupnom naknadom od $110,948. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Semtech je $103,231.

