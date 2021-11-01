Imenik tvrtki
Sempra
Sempra Plaće

Plaće u Sempra kreću se od $87,636 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $223,875 za Strojarki Inženjer na gornjoj strani.

Računovođa
$135K
Poslovni Analitičar
$119K
Analitičar Podataka
$87.6K

Elektroinženjer
$108K
Strojarki Inženjer
$224K
Menadžer Projekta
$110K
Cybersecurity Analyst
$156K
Softverski Inženjer
$124K
Menadžer Tehničkih Programa
$181K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Sempra je Strojarki Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $223,875. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Sempra je $123,970.

Ostali resursi