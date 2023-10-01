Imenik tvrtki
Semgrep
Semgrep Plaće

Plaće u Semgrep kreću se od $120,600 ukupne godišnje naknade za Cybersecurity Analyst na donjoj strani do $180,000 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Semgrep. Zadnje ažuriranje: 10/25/2025

Softverski Inženjer
Median $180K
Regrutač
$163K
Cybersecurity Analyst
$121K

Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Semgrep je Softverski Inženjer s godišnjom ukupnom naknadom od $180,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Semgrep je $163,072.

