Imenik tvrtki
Selina
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Selina Plaće

Plaće u Selina kreću se od $16,318 ukupne godišnje naknade za Ljudski Resursi na donjoj strani do $149,250 za Marketing na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Selina. Zadnje ažuriranje: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ljudski Resursi
$16.3K
Marketing
$149K
Menadžer Proizvoda
$86.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Softverski Inženjer
$69.7K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Selina je Marketing at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $149,250. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Selina je $78,070.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Selina

Povezane tvrtke

  • Microsoft
  • Facebook
  • SoFi
  • Google
  • Pinterest
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi