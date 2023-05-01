Self Plaće

Plaće u Self kreću se od $8,437 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $752,555 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Self . Zadnje ažuriranje: 10/25/2025