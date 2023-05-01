Imenik tvrtki
Self Plaće

Plaće u Self kreću se od $8,437 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $752,555 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Self. Zadnje ažuriranje: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Softverski Inženjer
Median $120K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Računovođa
$9.4K
Administrativni Asistent
$103K

Poslovne Operacije
$201K
Analitičar Podataka
$8.4K
Hardverski Inženjer
$121K
Information Technologist (IT)
$73.7K
Menadžment Konzultant
$71.4K
Marketing
$106K
Dizajner Proizvoda
$100K
Menadžer Proizvoda
$753K
Menadžer Projekta
$131K
Prodaja
$23.2K
Menadžer Tehničkih Programa
$249K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Self je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $752,555. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Self je $104,849.

Ostali resursi