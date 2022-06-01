Imenik tvrtki
SEI Plaće

Plaće u SEI kreću se od $65,097 ukupne godišnje naknade za Financijski Analitičar na donjoj strani do $194,025 za Znanstvenik Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika SEI. Zadnje ažuriranje: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Računovođa
$65.1K
Znanstvenik Podataka
$194K
Financijski Analitičar
$65.1K

Information Technologist (IT)
$175K
Menadžment Konzultant
$149K
Menadžer Proizvoda
$112K
Softverski Inženjer
$154K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u SEI je Znanstvenik Podataka at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $194,025. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u SEI je $149,250.

