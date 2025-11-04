Imenik tvrtki
Medijan Menadžer Proizvoda paketa naknade in United States u SEI Investments ukupno iznosi $155K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u SEI Investments. Zadnje ažuriranje: 11/4/2025

Medijan paketa
company icon
SEI Investments
Product Manager
Philadelphia, PA
Ukupno godišnje
$155K
Razina
-
Osnovna plaća
$115K
Stock (/yr)
$25K
Bonus
$15K
Godine u tvrtki
7 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Proizvoda u SEI Investments in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $197,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u SEI Investments za ulogu Menadžer Proizvoda in United States je $145,000.

