SEI Investments Plaće

Plaće u SEI Investments kreću se od $24,556 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $155,000 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika SEI Investments. Zadnje ažuriranje: 10/25/2025

Poslovni Analitičar
Median $100K
Menadžer Proizvoda
Median $155K
Softverski Inženjer
Median $24.6K

Računovođa
$74.6K
Administrativni Asistent
$42.9K
Poslovne Operacije
$49.2K
Financijski Analitičar
$50K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u SEI Investments je Menadžer Proizvoda s godišnjom ukupnom naknadom od $155,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u SEI Investments je $49,980.

