Security Compass
  • Plaće
  • Menadžer Softverskog Inženjerstva

  • Sve Menadžer Softverskog Inženjerstva plaće

Security Compass Menadžer Softverskog Inženjerstva Plaće

Medijan Menadžer Softverskog Inženjerstva paketa naknade in Canada u Security Compass ukupno iznosi CA$181K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Security Compass. Zadnje ažuriranje: 11/4/2025

Medijan paketa
company icon
Security Compass
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Ukupno godišnje
CA$181K
Razina
L3
Osnovna plaća
CA$176K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$4.6K
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
11 Godine
Koji su karijerni nivoi u Security Compass?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Najnoviji podnesci plata
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u Security Compass in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$183,708. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Security Compass za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in Canada je CA$180,881.

