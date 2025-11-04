Imenik tvrtki
Secureworks
Secureworks Analitičar Kibernetičke Sigurnosti Plaće

Medijan Analitičar Kibernetičke Sigurnosti paketa naknade u Secureworks ukupno iznosi $138K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Secureworks. Zadnje ažuriranje: 11/4/2025

Medijan paketa
company icon
Secureworks
Security Analyst
Atlanta, GA
Ukupno godišnje
$138K
Razina
Senior Advisor
Osnovna plaća
$130K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$8K
Godine u tvrtki
7 Godine
Godine iskustva
8 Godine
Koji su karijerni nivoi u Secureworks?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podnesci plata
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Analitičar Kibernetičke Sigurnosti u Secureworks ima godišnju ukupnu naknadu od $218,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Secureworks za ulogu Analitičar Kibernetičke Sigurnosti je $131,500.

