Softverski Inženjer naknada in Greater Toronto Area u Scotiabank kreće se od CA$90.2K year za L6 do CA$184K year za L9. Medijan year paketa naknade in Greater Toronto Area ukupno iznosi CA$120K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Scotiabank. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L6
CA$90.2K
CA$85.4K
CA$1.6K
CA$3.2K
L7
CA$117K
CA$109K
CA$1.6K
CA$6.3K
L8
CA$139K
CA$126K
CA$2.9K
CA$10.1K
L9
CA$184K
CA$154K
CA$7.4K
CA$23.2K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
