Softverski Inženjer naknada in Colombia u Scotiabank kreće se od COP 184.06M year za L6 do COP 130.87M year za L7. Medijan year paketa naknade in Colombia ukupno iznosi COP 130.15M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Scotiabank. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L6
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
