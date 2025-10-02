Imenik tvrtki
Scotiabank
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Colombia

Scotiabank Softverski Inženjer Plaće u Colombia

Softverski Inženjer naknada in Colombia u Scotiabank kreće se od COP 184.06M year za L6 do COP 130.87M year za L7. Medijan year paketa naknade in Colombia ukupno iznosi COP 130.15M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Scotiabank. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L6
(Početni nivo)
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
COP 643.23M

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Koji su karijerni nivoi u Scotiabank?

Uključeni nazivi

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer

Inženjer Podataka

Web Developer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Scotiabank in Colombia ima godišnju ukupnu naknadu od COP 269,354,338. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Scotiabank za ulogu Softverski Inženjer in Colombia je COP 126,473,950.

Ostali resursi