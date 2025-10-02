Menadžer Proizvoda naknada in Greater Toronto Area u Scotiabank kreće se od CA$116K year za L7 do CA$141K year za L8. Medijan year paketa naknade in Greater Toronto Area ukupno iznosi CA$124K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Scotiabank. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L7
CA$116K
CA$105K
CA$325.2
CA$10.3K
L8
CA$141K
CA$128K
CA$392.8
CA$12.6K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
