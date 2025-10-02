Imenik tvrtki
Scotiabank Investicijski Bankar Plaće u New York City Area

Medijan Investicijski Bankar paketa naknade in New York City Area u Scotiabank ukupno iznosi $275K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Scotiabank. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Medijan paketa
company icon
Scotiabank
Associate
New York, NY
Ukupno godišnje
$275K
Razina
L8
Osnovna plaća
$200K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$75K
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Scotiabank?

$160K

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Izvezi podatke

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Investicijski Bankar u Scotiabank in New York City Area ima godišnju ukupnu naknadu od $526,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Scotiabank za ulogu Investicijski Bankar in New York City Area je $250,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Scotiabank

