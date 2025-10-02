Poslovni Analitičar naknada in Greater Toronto Area u Scotiabank kreće se od CA$87.3K year za L6 do CA$134K year za L8. Medijan year paketa naknade in Greater Toronto Area ukupno iznosi CA$99.1K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Scotiabank. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L6
CA$87.3K
CA$83.8K
CA$297.1
CA$3.2K
L7
CA$103K
CA$95K
CA$563.2
CA$7.2K
L8
CA$134K
CA$117K
CA$2.1K
CA$15.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
