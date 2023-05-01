Imenik tvrtki
SCORE
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

SCORE Plaće

Plaće u SCORE kreću se od $60,992 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $187,926 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika SCORE. Zadnje ažuriranje: 9/2/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Median $122K
Znanstvenik Podataka
$146K
Dizajner Proizvoda
$61K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Menadžer Proizvoda
$183K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$188K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u SCORE je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $187,926. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u SCORE je $145,725.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za SCORE

Povezane tvrtke

  • Roblox
  • Facebook
  • Spotify
  • Square
  • Airbnb
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi