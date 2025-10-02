Imenik tvrtki
Scandit
Scandit Softverski Inženjer Plaće u Greater Zurich Area

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Greater Zurich Area u Scandit ukupno iznosi CHF 136K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Scandit. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Medijan paketa
company icon
Scandit
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Ukupno godišnje
CHF 136K
Razina
L3
Osnovna plaća
CHF 130K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 5.1K
Godine u tvrtki
5-10 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Scandit?

CHF 134K

Najnoviji podnesci plata
Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softverski Inženjer ve společnosti Scandit in Greater Zurich Area představuje roční celkovou odměnu CHF 146,053. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Scandit pro pozici Softverski Inženjer in Greater Zurich Area je CHF 137,243.

