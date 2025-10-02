Imenik tvrtki
Scaleway
  • Plaće
  • Menadžer Softverskog Inženjerstva

  • Sve Menadžer Softverskog Inženjerstva plaće

  • Greater Paris Area

Scaleway Menadžer Softverskog Inženjerstva Plaće u Greater Paris Area

Medijan Menadžer Softverskog Inženjerstva paketa naknade in Greater Paris Area u Scaleway ukupno iznosi €65.5K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Scaleway. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Medijan paketa
company icon
Scaleway
Software Engineering Manager
Paris, IL, France
Ukupno godišnje
€65.5K
Razina
-
Osnovna plaća
€60.8K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€4.7K
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
18 Godine
Koji su karijerni nivoi u Scaleway?

€141K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u Scaleway in Greater Paris Area ima godišnju ukupnu naknadu od €79,064. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Scaleway za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in Greater Paris Area je €65,490.

