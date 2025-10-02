Softverski Inženjer naknada in San Francisco Bay Area u Scale AI kreće se od $199K year za L3 do $405K year za L5. Medijan year paketa naknade in San Francisco Bay Area ukupno iznosi $224K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Scale AI. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L3
$199K
$151K
$45.2K
$2K
L4
$262K
$188K
$71.4K
$2.5K
L5
$405K
$210K
$195K
$812
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Scale AI, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)
5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.