Scale AI Softverski Inženjer Plaće u Qatar

Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Scale AI. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

QAR 582K

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Scale AI, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Inženjer Mašinskog Učenja

Full-Stack Softverski Inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Scale AI in Qatar ima godišnju ukupnu naknadu od QAR 884,021. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Scale AI za ulogu Softverski Inženjer in Qatar je QAR 439,186.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Scale AI

